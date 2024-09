Stand: 12.09.2024 07:55 Uhr Hunderte Opfer sexualisierter Gewalt suchen Hilfe in Rostock

Aufgedrängte Berührungen, Nötigung zu sexuellen Handlungen bis hin zur Vergewaltigung: Seit 20 Jahren können sich Betroffene von sexualisierter Gewalt an die Fachberatungsstelle des Vereins "Stark machen" in Rostock wenden. Sexualisierte Gewalt ist Alltag, heißt es von den Fachberatern. Derzeit arbeiten sechs Beraterinnen und Berater dort. Die Beratung, Betreuung und Prävention seien noch immer nicht ausreichend, sagt Ulrike Bartel vom Verein "Stark Machen". Das zeigen auch die Zahlen: 344 Personen aus Rostock und Umgebung haben sich im vergangenen Jahr an die Stelle gewendet. Die Hälfte davon seien Kinder und Jugendliche. Sie zeigen unter anderem selbstverletzendes Verhalten, massive Schlaf- und Essstörungen und nehmen Drogen. Die meisten Opfer sind Mädchen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Rostock | 12.09.2024 | 17:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Rostock Landkreis Rostock