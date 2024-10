Stand: 10.10.2024 07:08 Uhr Einsatzkräfte aus aller Welt bei den Rescue Days in Güstrow

Bei den Rescue Days in Güstrow kommen von Donnerstag bis Sonntag Feuerwehrleute und Sanitäter aus der ganzen Welt zusammen. Die insgesamt werden rund 700 Teilnehmer aus 37 Ländern erwartet, darunter sind Einsatzkräfte aus Brasilien, Burkina Faso und Thailand. Gemeinsam üben sie das Retten von Menschenleben bei Unfällen mit Lkw, landwirtschaftlichen Maschinen oder Bussen. Bei den Rescue Days, die jährlich von der Firma Weber Rescue Systems veranstaltet werden, können die Teilnehmer an verschiedenen Stationen die unterschiedlichsten Unfallszenarien üben.

Zuschauer willkommen - kostenfreier Bus-Shuttle

Auch Zuschauer sind bei den Übungseinsätzen willkommen. Außerdem stellen Feuerwehrleute, Sanitäter und technischen Hilfskräfte am Freitag und Sonnabend auf einer Blaulichtmeile im Speedwaystadion Güstrow ihre Berufe vor. Die "Rescue Days" finden zum ersten Mal in Mecklenburg-Vorpommern statt. Besuchern wird empfohlen, mit öffentlichen Verkehrsmitteln anzureisen. Das kommunale Busunternehmen "rebus" bietet dafür Sonnabend und Sonntag von 10 bis 17 Uhr einen kostenfreien stündlichen Shuttleverkehr zwischen dem Güstrower Bahnhof und dem Speedwaystadion an.

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Rostock