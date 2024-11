Stand: 12.11.2024 17:47 Uhr Ehrenamtspreise der Justiz gehen auch in den Landkreis Rostock

Mecklenburg-Vorpommerns Justizministerium hat in Schwerin sieben Personen und einen Verein mit dem Ehrenamtspreis der Justiz ausgezeichnet. Darunter Knut Cremer aus Neubukow (Landkreis Rostock). Er ist als Schöffe bereits seit mehr als zwei Jahren in einer noch laufenden Wirtschaftsstrafsache am Landgericht Rostock im Einsatz. Eine weitere Auszeichnung ging an Irmhild Finck aus Laage (Landkreis Rostock). Sie engagiert sich bereits seit 1993 als ehrenamtliche Richterin. In Sanitz (Landkreis Rostock) wirkt Jutta Leu seit fast 30 Jahren als Schlichterin und führt beim Bund Deutscher Schiedsmänner und Schiedsfrauen in der Rostocker Bezirksvereinigung die Vereinskasse. Der Preis wurde zum dritten Mal vergeben. Die Preisträgerinnen und Preisträger kommen aus den ehrenamtlichen Bereichen der Gerichte, des Justizvollzugs, der außergerichtlichen Schlichtung sowie der ehrenamtlichen Betreuung.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Rostock | 12.11.2024 | 18:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Rostock