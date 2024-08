Stand: 22.08.2024 13:05 Uhr Der Waldtag in der Rostocker Heide wird märchenhaft

Es wird von Hexen, Moorgeistern und Feen wimmeln am 7. September zwischen 10 und 15 Uhr in der Rostocker Heide. Das versprechen zumindest Stadtforstamt, Tourismuszentrale sowie der Forst- und Köhlerhof. Unter dem Motto „Wald und Märchen“ haben sie so viele Zauberwesen eingeladen, wie sie finden konnten. Das "Stelzentheater Waldwesen" wird unterwegs sein und die Landfrauen aus Vogtshagen verwandeln sich in Kräuterhexen. Auf dem Forst- und Köhlerhof Wiethagen wird aus Holzteer Pech gesiedet und altes Handwerk wie Schmieden, Spinnen und Kalfatern vorgestellt. Außerdem gibt es einen Märchenwald und eine Märchen-Rallye. Zum Ende des Tages ist auch noch ein Puppentheater zu Gast. Am Rostocker Forstamt gestaltet zudem die Stadtbibliothek ein Märchenzelt und wer selbst etwas tun möchte, kann seine eigene Waldseife sieden oder mit Naturmaterialien basteln. Der Waldtag soll auf die Vielfalt des Rostocker Stadtwaldes neugierig machen, sagen die Veranstalter. Der Eintritt am 7. September ist frei.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Regionalnachrichten aus Rostock | 22.08.2024 | 16:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Rostock Landkreis Rostock