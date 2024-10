Stand: 15.10.2024 10:08 Uhr Broderstorf: Rentnerin überrascht Einbrecher auf frischer Tat

In Broderstorf hat eine Rentnerin zwei Einbrecher überrascht und in die Flucht geschlagen. Am Montagnachmittag war die 80-Jährige durch ihre Garage in den Wohnbereich nach Hause gekommen. Das hat die zwei bislang unbekannten Täter offenbar kräftig erschreckt. Die Männer flüchteten durch die zuvor aufgebrochene Terrassentür. Nach Angaben der Polizei stieß einer der Einbrecher die Bewohnerin dabei zur Seite, die Frau stürzte und verletzte sich am Fuß. Nach ersten Erkenntnissen nahmen die Täter Bargeld, Schmuck sowie ein historisches Taschenmesser im Gesamtwert von etwa 5.300 Euro mit. Die Polizei sicherte die Spuren. Einen der Täter soll circa 1,70 m groß sein und war mit einer grau-blauen Jacke sowie einer Wintermütze bekleidet.

