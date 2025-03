Stand: 28.03.2025 06:07 Uhr Betrunkener fährt in Groß Gischow bei Satow gegen einen Baum

Ein Betrunkener ist am Abend in der Nähe von Groß Gischow bei Satow (Landkreis Rostock) mit seinem Auto von der Straße abgekommen und gegen einen Baum gefahren. Laut Polizei musste der schwerverletzte 36-Jährige von Rettungskräften aus dem Fahrzeug befreit und in ein Krankenhaus gebracht werden. Während der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der Fahrer Alkohol getrunken hatte. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 15.000 Euro.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Rostock | 28.03.2025 | 06:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Rostock Landkreis Rostock