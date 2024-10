Stand: 08.10.2024 16:42 Uhr Autobahnzubringer Warnemünde: Ab Donnerstag geänderte Sperrung

Seit fast zwei Monaten wird der Autobahnzubringer Rostock West zwischen der A20 und Reutershagen saniert. Jetzt sind die Arbeiten an der Fahrtrichtung Warnemünde beendet und nun wird die Gegenseite erneuert. Von Donnerstag an bis voraussichtlich Ende November ergeben sich dadurch neue Einschränkungen. Wer aus Richtung Warnemünde kommt, kann dann an der Anschlussstelle Kritzmow nicht mehr abfahren. Ebenso ist die Auffahrt Richtung A20 dann nicht mehr möglich. Die Umleitungen führen über die A20-Abfahrt Rostock-Südstadt bzw. ab Kritzmow über Clausdorf (Landkreis Rostock) bis zur Anschlussstelle Bad Doberan. Ungeachtet der Änderungen am Zubringer bleibt die Abfahrt Rostock-West auf der Autobahn 20 (in Fahrtrichtung Lübeck) weiter gesperrt. Darüber hat das Straßenbauamt Stralsund informiert.

