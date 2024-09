Stand: 30.09.2024 07:30 Uhr Auffahrunfall mit zwei Verletzten auf der A20 bei Tessin

Am späten Sonntagabend ereignete sich auf der Autobahn 20 in Fahrtrichtung Lübeck auf Höhe Tessin (Landkreis Rostock) ein Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen und zwei Verletzten. Laut Polizei fuhr ein 21-Jähriger aus bislang unbekannter Ursache auf einen vorausfahrenden Pkw auf. Durch den Aufprall wurde der 75-jährige Fahrer des vorausfahrenden Autos schwer und der 21-Jährige leicht verletzt. Beide Männer wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die beteiligten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtschaden von rund 20.000 Euro. Die Autobahn musste für circa zwei Stunden in Richtung Lübeck voll gesperrt werden. Die Ermittlungen zur Unfallursache laufen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Rostock | 30.09.2024 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Rostock Landkreis Rostock