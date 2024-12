#kurzerklärtMV: danach bist du immer schlauer

In unseren #kurzerklärtMV-Videos präsentieren wir kurz und unterhaltsam Fakten, die in einem Thema stecken, das für Mecklenburg-Vorpommern und für Dich wichtig ist. Zum Beispiel, warum die Ostsee Fieber, Atemnot und Völlegefühl hat oder mit welcher Masche Trickbetrüger gerade online unterwegs sind. Oder in welchen Städten im Land welche Drogen besonders häufig konsumiert werden.

Nach #kurzerklärtMV bist du immer schlauer und bekommst Infos so, wie du sie noch nie gesehen hast! Die Reels findest Du auf unserem Profil bei Instagram.