Stand: 21.01.2025 14:18 Uhr Polizei fasst in Neustrelitz mutmaßlichen Internetbetrüger

Ein Tipp brachte die Polizei auf die Spur eines mutmaßlichen Internetbetrügers. Der Verdächtige aus Berlin hatte unter falschem Namen technische Geräte bestellt und ließ sie zu Paketshops in Burg Stargard und Neustrelitz (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) liefern. Nachdem sie ihn in Burg Stargard beobachtet hatten, erwarteten ihn die Ermittler in Neustrelitz und konnten ihn festnehmen. Der 29-Jährige ist polizeibekannt und soll mehr als 30 verschiedene gefälschte Identitäten nutzen. Die Geräte, die er bestellt und nicht bezahlt, hat er nach Polizeiangaben selbst weiter verkauft.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Neubrandenburg | 21.01.2025 | 16:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Mecklenburgische Seenplatte