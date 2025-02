Stand: 27.02.2025 11:13 Uhr Mädchensitzung des Karnevalverbandes in Neubrandenburg

In Neubrandenburg feiert der Karneval Landesverband Mecklenburg-Vorpommern am Donnerstagabend Weiberfastnacht mit der Mädchensitzung. Dabei kommen mehr als 100 närrische Mädchen und Frauen aus dem ganzen Land zur dritten Veranstaltung dieser Art zusammen. Gastgebender Verein ist der KC Tollensia. Männer finden nur im Programm statt, so zum Beispiel Bauer Korl, der singende Feuerwehrmann und ein Männerballett. Ziel sei, die Weiberfastnacht, die im Rheinland ihren Ursprung habe, im Nordosten zu etablieren, so Manfred Tepper, Präsident vom KC Tollensia.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Neubrandenburg | 27.02.2025 | 12:40 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Mecklenburgische Seenplatte