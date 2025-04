Stand: 12.04.2025 11:24 Uhr In Neubrandenburg werden die Besten im Drachenboot gesucht

Vierzig Jugendliche im Alter zwischen 16 und 18 Jahren bewerben sich um 26 Plätze im Jugend-Nationalteam des Deutschen Drachenbootverbandes. Viele der Kandidaten kommen aus Neubrandenburg und Waren. Die Bewerber stellten sich am Sonnabend in Neubrandenburg (Kreis Mecklenburgische Seenplatte) einem Test. Bewertet wurden Athletik- und Kraftwerte. Außerdem mussten die Sportler ihre Paddelqualitäten in einem Einzelzeitfahren auf dem Oberbach unter Beweis stellen. Saisonhöhepunkt des Jahres sind die Heim-Weltmeisterschaften im Juli in Brandenburg.

