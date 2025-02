Friedland: Erweiterungsbau für Gesamtschule eingeweiht

An der Neuen Friedländer Gesamtschule ist ein Erweiterungsbau eingeweiht worden. Damit verfügt die Schule jetzt über eine Mensa sowie zusätzliche Klassenräume. Insgesamt 6,8 Millionen Euro hat der Landkreis Mecklenburgische Seenplatte investiert. 1,5 Millionen Euro davon kommen vom Land. Der runde Bau ergänze hervorragend die bisherigen Möglichkeiten der Schule, so der Schulleiter. Überschattet wurde die Einweihung davon, dass am Donnerstagmorgen ein Schüler vermutlich Reizgas in der Schule versprüht hatte. Mehrere Jugendliche mussten ärztlich versorgt werden.

