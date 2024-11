Stand: 27.11.2024 15:17 Uhr Einbruch ins Wasserwerk Warenshof

Unbekannte sind gewaltsam in das Wasserwerk in Warenshof bei Waren (Landkreis Mecklenburg Seenplatte) eingedrungen. Wie die Polizei weiter mitteilt, wurde nichts gestohlen. Auch seien bei der Überprüfung der technischen Anlagen keine Auffälligkeiten festgestellt worden. Die Bundeswehr als Nutzer der unmittelbar benachbarten Müritz-Kaserne wurde über den Einbruch in das Wasserwerk Warenshof informiert. Es habe keine Hinweise auf einen unbefugten Zutritt auf das Kasernengelände gegeben. Der Einbruch hat sich in der Nacht von Montag zu Dienstag ereignet. Die Polizei bittet mögliche Zeugen sich zu melden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Neubrandenburg | 27.11.2024 | 17:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Mecklenburgische Seenplatte