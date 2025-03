Stand: 03.03.2025 13:19 Uhr Bahnhofshalle in Neubrandenburg mit Hakenkreuzen beschmiert

In Neubrandenburg (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) haben am Wochenende offenbar Jugendliche die Einrichtung des Bahnhofs mit verfassungswidrigen Symbolen beschmiert. Bundespolizisten entdeckten die Schmierereien bereits in den Morgenstunden des 1. März. Die Täter bemalten die Kabine eines Fotoautomaten unter anderem mit mehreren Hakenkreuzen und rechtsextremen Schriftzügen. Auf Überwachungsvideos waren drei tatverdächtige Jugendliche zu sehen. Als sie am Nachmittag wieder am Bahnhof waren, konnten die Bundespolizisten ihre Personalien feststellen. Alle drei sind männlich und im Alter zwischen 15 und 17 Jahren. Sie stammen aus dem Raum Rostock. Die Schmierereien wurden inzwischen wieder entfernt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Neubrandenburg | 03.03.2025 | 12:40 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Mecklenburgische Seenplatte