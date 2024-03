Hallo! Willkommen in der neuen NDR MV App! Stand: 18.03.2024 10:00 Uhr In der neuen NDR MV App finden Sie alle wichtigen Meldungen für Mecklenburg-Vorpommern. Hier zeigen wir Ihnen, was die App Ihnen außerdem bietet.

Alle wesentlichen Funktionen erreichen Sie jederzeit über das Menü am unteren Bildschirmrand: Die Startseite, die Audios-Seite und die VIdeos-Seite. Auf der Startseite finden Sie jederzeit alle aktuellen Artikel aus MV. Probieren Sie doch mal den Schlagzeilen-Slider ganz oben aus. Ein Tipp auf die Überschrift führt Sie direkt zum Artikel.

Wichtige Nachrichten als Push-Meldung bekommen

Die App zeigt Pushnachrichten zu besonders wichtigen Nachrichten oder lesenswerten Artikeln an. Darf ihr Smartphone Push-Meldungen der neuen NDR MV App anzeigen? Zum Testen tippen Sie auf den folgenden Button. Falls Pushes bisher nicht eingeschaltet sind, zeigt ihr Telefon ein Fenster an, in dem Sie Pushnachrichten aktivieren. Danach richtet die App das automatisch ein.

Wenn Pushes bereits eingeschaltet sind, öffnet sich sofort der Messenger. Schicken Sie uns gern eine Nachricht.

Weitere Informationen Push-Nachrichten der neuen NDR MV App - hier testen Über diesen Button aktivieren Sie auf Wunsch die Push-Benachrichtigungen der neuen NDR MV App. mehr

Sollte dies nicht automatisch klappen, öffnen Sie bitte die Systemeinstellungen Ihres Telefons und schalten die App-Benachrichtigungen dort direkt ein.

Podcasts und Radio-Livestreams

Auf unserer Audios-Seite hören Sie jederzeit NDR 1 Radio MV auch im Video-Livestream direkt aus dem Studio. Auf der Audios-Seite finden Sie auch die NDR MV Podcasts und weitere NDR-Produktionen. Mit der Podcast-Merkliste können Sie Serien abonnieren und heruntergeladene Ausgaben verwalten.

Videos: Berichte, Dokus, Serien

Auf der Videos-Seite sehen Sie jeden Tag den Livestream von Nordmagazin im NDR Fernsehen, jeden Morgen finden Sie auch dort den Video-Livestream der Stefan Kuna Schow von NDR 1 Radio MV. Im Bereich Videos finden Sie die jüngsten Dorfgeschichten, Zeitreisen und unsere Hanseblick-Filme.

Mitmachen: Chatten und gewinnen

Im Messenger der neuen NDR MV App freuen wir uns auf Ihre Textnachrichten, Sprachmitteilungen und Fotos. Den Kontaktbutton finden Sie jederzeit im Bereich "Mitmachen". Dort haben wir auch Hinweise auf unsere Programmaktionen und Spiele eingebaut.

Weitere Informationen Nachricht schicken in der neuen NDR MV App

Alle Blitzer in MV

Die NDR 1 Radio MV Hörerinnen und Hörer melden jeden Tag,auf welchen Straßen Blitzer stehen. Die Übersicht finden Sie unten auf der Startseite im Bereich "Service".

Fragen und Antworten zur neuen NDR MV App

Wir haben eine Liste mit Tipps und Hinweisen und häufigenFragen und Antworten zur NDR MV App zusammengestellt, mit deren Hilfe Sie die neue NDR MV App noch intensiver nutzen können. Dort finden Sie auch ein Kontaktformular, mit dem Sie uns weitere Fragen senden können. Die Liste mit Tipps und Antworten finden Sie über das Menü unten rechts.