Stand: 09.04.2024 05:20 Uhr Zwischen Tribsees und Grimmen: Tödlicher Unfall auf der A20

Auf der A20 Richtung Stettin ist gestern ein 63-jähriger Mann ums Leben gekommen. Laut Polizei ist er am späten Nachmittag aus noch ungeklärter Ursache zwischen den Anschlussstellen Tribsees und Grimmen-West nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Dabei hat er mit seinem Auto einen Wildschutzzaun durchbrochen, sich mehrmals überschlagen und ist dann gegen einen Baum geprallt. Der 63-Jährige erlitt bei dem Unfall so schwere Verletzungen, dass er noch an der Unfallstelle gestorben ist. Seine 64-jährige Beifahrerin wurde schwer verletzt und musste mit einem Rettunghubschrauber in die Uniklinik nach Rostock gebracht werden. Darüber hinaus gab es keine Beteiligten an dem Unfall. Für die Bergungsarbeiten musste die A20 Richtung Stettin für rund zwei Stunden gesperrt werden.

