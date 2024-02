Zwei Tote bei Frontalzusammenstoß auf der B105 bei Kummerow Stand: 07.02.2024 12:00 Uhr Bei einem schweren Unfall auf der Bundesstraße 105 ist in der Nähe von Stralsund ein Ehepaar aus der Region ums Leben gekommen. Zwei weitere Beteiligte sind schwer bis lebensbedrohlich verletzt worden.

Durch einen Frontalzusammenstoß zweier Autos auf der B105 zwischen Karnin und Kummerow (Kreis Vorpommern-Rügen) sind zwei Menschen ums Leben gekommen, zwei weitere wurden schwer bis lebensbedrohlich verletzt. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei kam am Dienstagnachmittag ein Auto auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einem entgegenkommenden Wagen. Die Ursache ist noch unklar. Gegen den Unfallverursacher laufen Ermittlungen wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung.

Straße für vier Stunden gesperrt

Der mutmaßliche 64-jährige Unfallverursacher wurde schwer und sein 23-jähriger Beifahrer lebensbedrohlich verletzt. Sie wurden mit einem Rettungshubschrauber und einem Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht. Im anderen Auto starb ein Ehepaar aus der Region noch am Unfallort. Beide Opfer waren 68 Jahre alt. Die Bundesstraße war für etwa vier Stunden in beiden Richtungen gesperrt. Den Sachschaden schätzte die Polizei auf rund 50.000 Euro.

