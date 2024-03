Zwei Schwerverletzte: Damhirsch verursacht schweren Verkehrsunfall Stand: 28.03.2024 06:01 Uhr Bei einem Wildunfall mit einem Damhirsch in Ribnitz-Damgarten (Landkreis Vorpommern-Rügen) sind zwei Menschen schwer und zwei weitere leicht verletzt worden.

Am Mittwochabend hat es auf der B105 einen schweren Wildunfall gegeben. Dabei wurde eine 51-jährige Fahrerin von einem Damhirsch überrascht, der plötzlich auf die Fahrbahn sprang. In der Folge des Zusammenstoßes schleuderte der Hirsch in den Gegenverkehr, wodurch es zur Kollision mit einem weiteren Fahrzeug kam. Dabei durchdrang das Tier die Frontscheibe des Autos und verletzte die beiden Insassen schwer. Der 62-jährige Beifahrer wurde mit schweren Verletzungen am Kopf mit einem Rettungshubschrauber ins Universitätsklinikum Greifswald gebracht. Auch die 67-jährige Fahrerin wurde durch einen Rettungswagen in die Boddenklinik Ribnitz-Damgarten gebracht.

10.000 Euro Sachschaden und vier Verletzte

Die beiden Insassen des ersten Fahrzeuges wurden durch den Unfall leicht verletzt und konnten ambulant am Unfallort versorgt werden. Die Unfallfahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtschaden von circa 10.000 Euro. Das Tier wurde durch die enorme Wucht zweigeteilt und verendete an der Unfallstelle.

Weitere Informationen Wildwechsel: So vermeiden Sie Unfälle Werden die Tage kürzer, steigt die Gefahr von Wildunfällen. Wie können Autofahrer sicher fahren und richtig reagieren? mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 28.03.2024 | 06:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Vorpommern-Rügen