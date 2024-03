Rostock: Erste Hebammenstudentinnen erhielten ihre Zeugnisse Stand: 22.03.2024 16:01 Uhr Die ersten Absolventinnen des neuen Studienganges "Hebammenwissenschaft" haben an der Uni Rostock ihre Zeugnisse erhalten. Eine EU-Richtlinie hatte verlangt, dass der Hebammenberuf europaweit vergleichbar wird.

Exakt 17 Absolventinnen haben mit der heutigen Zeugnisübergabe ihr duales Studium an der Universität Rostock abgeschlossen. Sie haben somit sowohl den Bachelor als Hochschulabschluss als auch den Berufsabschluss als Hebamme erreicht. Der neue Studiengang an der Universität Rostock ersetzt die bisherige Hebammenausbildung.

Hebammen lernten auch im Übungskreißsaal

Parallel zur Theorie im Hörsaal sammelten die zukünftigen Hebammen praktische Erfahrungen zum Beispiel in Entbindungsstationen. Geprobt werden konnte auch in einem Übungskreißsaal: Hier stellten die Studentinnen auch komplizierte Situationen bei Geburten nach. Die Absolventinnen dürfen nun in der Geburtshilfe oder auch freiberuflich in der Vor- und Nachsorge von Mutter und Kind arbeiten.

