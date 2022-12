Stand: 01.12.2022 06:36 Uhr Zitterpartie: Schweriner Volleyballerinnen siegen gegen Wiesbaden

In der Volleyball-Bundesliga der Frauen bleibt der SSC Palmberg Schwerin auf Kurs. Gegen den VC Wiesbaden gewann der deutsche Rekordmeister mit 3:0. Die Mannschaft von Trainer Felix Koslowski hatte am Mittwochabend bei ihrem erneuten Erfolg aber deutlich mehr Mühe mit dem Ligakonkurrenten, um den fünften Sieg im sechsten Punktspiel perfekt zu machen. Die Partie wurde in der Volleyball-Arena in Schwerin ausgetragen.

