Zinnowitz: Sturz eines Jungen von Seebrücke wird Fall für Gericht

Das Landgericht Stralsund muss sich mit der Frage beschäftigen, wie sicher die Seebrücke in Zinnowitz ist. Hintergrund ist die Klage einer Mutter. Sie wollte vor rund drei Jahren ihren zweijährigen Sohn auf der Seebrücke in Zinnowitz fotografieren. Dabei stürzte er in die Ostsee, die Mutter sprang sofort hinterher und brach sich dabei ein Bein. Nun will sie Schadenersatz von der Gemeinde. Das Gericht muss klären, warum der Junge von der Brücke stürzte. Laut der Mutter soll er durch die Holmen des Geländers hindurchgerutscht sein. Anderen Berichten zufolge soll der Junge auf dem Brückengeländer gesessen haben. Er blieb unverletzt.

