Stand: 02.08.2023 09:53 Uhr Zinnowitz: Sportler lösen mit heißer Dusche Feueralarm aus

180 Sportler mussten am Dienstagabend wegen eines Feueralarms die Sportschule in Zinnowitz auf der Insel Usedom kurzzeitig verlassen. Wie die Leitstelle des Landkreises Vorpommern-Greifswald mitteilte, war der Alarm gegen 21.45 Uhr bei ihnen eingegangen. Vor Ort konnten die Einsatzkräfte dann aber schnell Entwarnung geben: Einige der Sportler hatten lediglich zu heiß geduscht und so den Alarm ausgelöst.

