Stand: 07.04.2024 08:45 Uhr Zingst: Asylbewerberunterkunft nach Brand vorerst unbewohnbar

In Zingst (Landkreis Vorpommern-Rügen) hat am Abend ein Zimmer in einer Asylbewerberunterkunft gebrannt. Die Feuerwehr konnte ein Ausbreiten des Feuers auf andere Zimmer verhinder. Durch die starke Rauchentwicklung musste das Gebäude jeodch evakuiert werden. Die Unterkunft ist vorerst nicht bewohnbar. Außerdem ermittelt die Polizei wegen des Verdachts der Brandstiftung. Verletzt wurde bei dem Feuer niemand. Der Sachschaden wird auf 30.000 Euro geschätzt.

