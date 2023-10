Zigarettenautomat-Diebe: Zweiter Tatverdächtiger gefasst Stand: 25.10.2023 08:07 Uhr Nach dem Diebstahl und dem Aufbruch eines Zigarettenautomaten hat die Polizei den zweiten Tatverdächtigen zwischen Neu Göhren und Malliß (Kreis Ludwigslust-Parchim) vorläufig festnehmen können. Er hatte versucht, per Anhalter zu flüchten.

Der 40-jährige Georgier steht im Verdacht, gemeinsam mit einem Komplizen am Dienstag einen Zigarettenautomat gestohlen und ihn nach dem Abtransport vom Tatort in einem Waldstück bei Malliß (Kreis Ludwigslust-Parchim) aufgebrochen zu haben. Der Mann konnte zunächst fliehen, die Polizei suchte unter anderem mit einem Hubschrauber nach ihm.

Georgier wollte per Anhalter weiter fliehen

Nach Angaben der Polizei wollte er seine Flucht heute Morgen per Anhalter fortsetzen, der Autofahrer aber rief die Polizei. Diese hatte zuvor gewarnt, Anhalter in der Region mitzunehmen. In dem öffentlichen Aufruf hieß es, der Flüchtige könnte bewaffnet seit. Der Tatverdächtige war unterkühlt und musste vor Ort medizinisch behandelt werden. Eine Waffe wurde bei ihm nicht gefunden. Sein Komplize, ebenfalls ein Georgier, konnte bereits gestern vorläufig festgenommen werden. Auch er hatte keine Waffe dabei.

Jäger: Männer feuerten Schüsse ab

Am Dienstag hatte ein Jäger in den frühen Morgenstunden beobachtet, wie zwei Männer den gestohlenen Zigarettenautomaten aus einem Pkw ausluden. Als der Zeuge die beiden Tatverdächtigen dabei überraschte, feuerten die Diebe angeblich Schüsse ab. Dies habe der Zeuge als Abschreckung gedeutet und sich in Sicherheit gebracht, hieß es von der Polizei.

Unklar, wo gestohlener Automat herstammt

Die daraufhin informierten Beamten hatten zunächst am Ort des Geschehens den zurückgelassenen Pkw der Tatverdächtigen und den Zigarettenautomaten feststellen können. Wo der sichergestellte Zigarettenautomat gestohlen wurde, ist weiter unklar. Vermutet wird, dass der Automat aus der Region stammen dürfte.

Weitere Informationen Zigarettenautomat zu schwer - Dieb scheitert gleich zweimal Nach einem ersten Abtransportversuch setzte der Unbekannte in Martfeld einen Einkaufswagen ein. Auch das schlug fehl. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 25.10.2023 | 08:30 Uhr