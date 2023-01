Stand: 06.01.2023 06:42 Uhr Ziesendorf: Ernst-Barlach-Statue aus Bronze wird gegossen

Eine überlebensgroße Ernst-Barlach-Statue wird in einer Bronzegießerei in Ziesendorf im Landkreis Rostock hergestellt. Der Künstler Henning Spitzer hat die Statue der Stadt Güstrow geschenkt. Die 30.000 Euro für den Bronzeguss wurden per Spendenaktion aufgebracht. Im März soll die 2,40 Meter große Ernst-Barlach-Statue fertig sein und dann im Mai auf dem Franz-Parr-Platz in Güstrow zwischen Theater und Stadtmuseum aufgestellt werden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 06.01.2023 | 06:00 Uhr