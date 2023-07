Stand: 17.07.2023 15:54 Uhr Ziegendorf: 86-Jähriger stirbt nach Autounfall

Nach einem schweren Verkehrsunfall ist am Montagmittag auf der Landesstraße 83 in Ziegendorf (Landkreis Ludwigslust-Parchim) ein 86-Jähriger verstorben. Vermutlich hatte der Rentner zuvor akute gesundheitliche Probleme, vermuten die Ermittler. Seine 85-jährige Beifahrerin musste mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus geflogen werden. Nach Erkenntnissen der Polizei Ludwigslust kam der Unfallwagen nach links von der Fahrbahn ab, touchierte einen Baum und überschlug sich. Die Feuerwehr musste beide Insassen aus dem Autowrack befreien. Der 86-jährige Fahrer, der zunächst noch ansprechbar war, verlor kurz darauf das Bewusstsein. Trotz sofortiger Wiederbelebungsversuche verstarb er an der Unglücksstelle.

