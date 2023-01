Zerlegebetrieb in Boizenburg schließt Stand: 20.01.2023 15:38 Uhr Der Schweine-Zerlegebetrieb von Danish Crown in Boizenburg schließt. Es würden weniger Schweine verarbeitet, hieß es zur Begründung.

Geschlossen werden soll die Produktionsstätte in Boizenburg (Kreis Ludwigslust-Parchim) in einem halben Jahr. Das teilte Danish Crown auf der Unternehmens-Homepage mit. Der Konzern will die Fleischverarbeitung in Zukunft am niedersächsischen Standort bei Oldenburg bündeln. Die Mitarbeiter in Boizenburg hätten ein Angebot bekommen, an anderen Standorten weiterzuarbeiten.

Verhandlungen mit Betriebsrat

Für diejenigen, für die ein Wechsel nicht in Frage kommt, werde jetzt mit dem Betriebsrat verhandelt, so das Unternehmen. Seit Ausbruch der Afrikanischen Schweinepest wird in Deutschland weniger Schweinefleisch gegessen. Danish Crown hat angekündigt, in Zukunft die Produktion stärker an die Nachfrage zu koppeln. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Dänemark betreibt in Deutschland drei Schlachtbetriebe für Schweine und Rinder. Aktuell werden etwa 3.400 Mitarbeiter dort beschäftigt.

