Stand: 06.05.2024 12:12 Uhr Zarrentin: Sieben Verletzte bei Unfall auf der A24

Bei einem Unfall auf der A24 nahe der Anschlussstelle Zarrentin (Ludwigslust-Parchim) sind sieben Insassen eines Kleintransporters verletzt worden, drei davon schwer. Fahrzeugführerin war eine 26-Jährige, die durch den Unfall leichte Verletzungen erlitt. Laut Polizei ist der mit sieben ukrainischen Frauen besetzte Van aus noch ungeklärter Ursache am Montagmorgen ins Schleudern geraten und umgekippt. Die Schwerverletzten wurden unter anderem in Kliniken in Hamburg und Lübeck geflogen. Die A24 war in Fahrtrichtung Berlin bis in die Mittagsstunden gesperrt.

