Stand: 26.03.2024 06:39 Uhr Zarrentin: 52-Jähriger bei Unfall auf A24 schwer verletzt

Auf der A24 nahe der Anschlussstelle Zarrentin ist es am Montagnachmittag zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Laut Polizei fuhr ein 52-Jähriger mit seinem Auto auf einen fahrenden Lastwagen auf. Der Autofahrer wurde dabei schwer verletzt. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Lübecker Krankenhaus gebracht. Weshalb der Mann gegen den Lastwagen prallte, sei noch unklar. Die A24 musste an der Unfallstelle für rund zwei Stunden gesperrt werden. Der Schaden wird auf 30.000 Euro geschätzt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 25.03.2024 | 19:00 Uhr