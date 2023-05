Ypsomed erweitert Produktion in Schwerin - 60 neue Jobs Stand: 05.05.2023 13:38 Uhr Das Schweizer Medizinunternehmen Ypsomed erweitert seinen Standort in Schwerin. Im Industriepark Göhrener Tannen ist der erste Spatenstich für den Bau einer neuen Produktionshalle vorgenommen worden.

Ypsomed stellt seit 2019 in Schwerin Infusions-Sets und -Pens für Diabetiker her. Die Nachfrage nach solchen Pens - stiftähnlichen Geräten, mit denen sich Patienten selbst Medikamente injizieren können - sei enorm gestiegen, sagte Ypsomed-Werkleiter Perler beim Baubeginn am Freitag in Schwerin im Beisein von Oberbürgermeister Rico Badenschier und Wirtschaftsminister Reinhard Meyer (beide SPD).

60 hoch qualifizierte Jobs

Mit der neuen großflächigen Halle wächst das Werk in Schwerin auf 3.300 Quadratmeter. Schon im April kommenden Jahres soll der Anbau fertig sein, der nach Unternehmensangaben rund 20 Millionen Euro kostet. Bis zu 100 Millionen Pens sollen in der neuen Halle zukünftig jährlich hergestellt werden. "Mit dem geplanten Ausbau werden mittelfristig bis zu 60 hoch qualifizierte Arbeitsplätze entstehen", sagte Wirtschaftsminister Meyer.

Badenschier: "Glücksfall für Schwerin"

Oberbürgermeister Badenschier bezeichnete die Ansiedlung von Ypsomed als "Glücksfall" für Schwerin. "Das Unternehmen hat sich zu einem Vorzeigeunternehmen der Stadt entwickelt." Bereits vier Jahre nach der Eröffnung folge nun die erste Erweiterung. Meyer hob zudem die Bedeutung des Gesundheitssektors insgesamt hervor: "Die Branche in ihrer Vielfalt von der Medizintechnik und Biotechnologie über das Gesundheitswesen, digitalen Anwendungen, dem Gesundheitstourismus bis hin zu Herstellern von Lebensmitteln für eine gesunde Ernährung ist Wachstumsmotor und Beschäftigungsgarant für das Land."

