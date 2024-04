Wut bei Feuerwehr Burg Stargard: Einbrecher zerstören Einsatzfahrzeug Stand: 05.04.2024 13:43 Uhr Schock in der Morgenstunde für die Freiwillige Feuerwehr von Burg Stargard (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte). Bei einem nächtlichen Einbruch wurde unter anderem das Tanklöschfahrzeug demoliert.

Via Facebook machten die Männer der Freiwilligen Feuerwehr in Burg Stargard ihrem Ärger Luft: "Wir sind einfach nur fassungslos". Sie meinen den Einbruch in ihrem Gerätehaus, dessen Konsequenzen sie so zusammenfassen: "Unbekannte haben unsere Büroräume durchwühlt, dort die Geldkassette mit den Einnahmen vom Osterfeuer geklaut, sowie unser TLF-Einsatzfahrzeug zerstört, so dass dieses nicht mehr einsatzbereit ist." Der Kriminaldauerdienst Neubrandenburg war zur Spurensicherung am Tatort.

Gesamtschaden beläuft sich auf rund 12.000 Euro

In der Osterfeuer-Kasse befanden sich laut Polizei 700 Euro. Doch die entwendete Geldkassette mit den Einnahmen vom Fest auf der Burg ist nur ein Aufreger des Einbruchs. Viel schlimmer ist der Schaden, den der oder die Täter am Tanklöschfahrzeug (TLF) verursachten. Fast alle Alu-Rolltüren wurden gewaltsam aufgebrochen. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 12.000 Euro. Die Feuerwehrleute haben ihren Facebook-Post auch mit einem Hashtag versehen: #wasfuereinekrankewelt

