Stand: 09.01.2023 05:57 Uhr Wolgast: Tödlicher Arbeitsunfall auf der Peenewerft

Bei einem Unfall auf der Peenewerft in Wolgast (Kreis Vorpommern-Greifswald) ist am Sonntagabend ein Arbeiter ums Leben gekommen. Laut einer Mitteilung der Polizei fuhr der 40-Jährige mit dem Fahrrad zu einem Lichtschalter in einer Fertigungshalle und übersah dabei einen Anhänger mit scharfkantigen Metallplatten. Der Mann stieß offenbar mit dem Anhänger zusammen und zog sich an den Metallplatten schwere Schnittwunden am Hals zu. Ein Kollege alarmierte die Rettungskräfte und versorgte den Verletzten. Dennoch habe der Notarzt nur noch den Tod des Arbeiters feststellen können, so die Polizei. Die Peenewerft gehört zur Bremer Lürssen-Gruppe und baut unter anderem Schiffe für die Bundesmarine.

