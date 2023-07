Stand: 16.07.2023 08:02 Uhr Wolgast: Mann zündet Auto seiner Nachbarin an

Ein Mann hat am Samstagabend in Wolgast das Auto seiner Nachbarin angezündet. Nach Angaben der Polizei soll der 40-Jährige zunächst Benzin über das Fahrzeug gekippt und es anschließend in Brand gesetzt haben. Die 20-Jährige verständigte daraufhin die Polizei. Warum der Mann das Auto angezündet hat, ist bislang nicht bekannt. Durch das Feuer wurden ein weiteres Auto, ein Baum und Asphalt beschädigt. Die Polizei schätzt den Schaden auf 17.000 Euro.

