Wolgast: Höhenretter befreien Tauben aus der Peenebrücke Stand: 01.09.2024 06:51 Uhr Aus der Wolgaster Peenebrücke sind am Samstagabend mehrere Tauben befreit worden. Die Tiere waren seit einigen Tagen versehentlich im Brückenkörper eingeschlossen.

Ein Team aus Höhehrettern der DLRG und Tierrettern hat in Wolgast (Kreis Vorpommern-Greifswald) am Samstagabend dafür gesorgt, dass zwei Tauben aus einen Hohlraum in der Peenebrücke entkommen können. Bei Bauarbeiten hatten Arbeiter eine Luke in der Brücke mit einem Gitter verschlossen. Seitdem war den Tauben der Weg aus der Brücke versperrt.

Behörden stellten sich zunächst stur

Anwohner hatten seit Tagen auf das Schicksal der Tiere hingewiesen. Zunächst allerdings sahen die Behörden offenbar keinen Handlungsbedarf. Als sich immer mehr Anrufer meldeten und über das Schicksal der Tiere berichteten, änderte sich dies. Nun gelang es Mitarbeitenden der Tierrettung Greifswald zusammen mit einem Höhenrettungsteam der DLRG das Gitter abzubauen und den Vögeln den Weg aus der Brücke zu ermöglichen. Dazu seilten sich die Höhenretter von der Brückenkontruktion ab. Sie konnten die Tauben zwar nicht bergen, gehen aber davon aus, dass die Tiere selbstständig den Weg in Freiheit gefunden haben.

