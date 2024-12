Wohngeld in MV: Anzahl der Empfänger hat sich fast verdoppelt

Stand: 18.12.2024 16:12 Uhr

Mehr als 46.000 Haushalte beziehen in Mecklenburg-Vorpommern Wohngeld - fast doppelt so viele wie im Vorjahr. Ermöglicht hat das die Reform "Wohngeld Plus".