Stand: 16.03.2024 15:33 Uhr Wismar: Warener Schüler gewinnen Wettbewerb "Formel 1 in der Schule"

Ein Schüler-Team des Warener Richard-Wossidlo-Gymnasiums hat den Landeswettbewerb der "Formel 1 in der Schule" gewonnen. Im Wismarer Phantechnikum haben sie sich am Sonnabend gegen vier weitere Konkurrenz-Teams durchgesetzt. Die Rennen wurden mit etwa 20 Zentimeter kleinen selbstentwickelten Modellautos durchgeführt. Die Teams wurden auch für ihren Messestand und ihre Team-Präsentation bewertet. Im Gesamtergebnis hat das Team Astral Racing aus Waren an der Müritz gewonnen - in der Altersklasse 15 bis 19. Platz zwei und drei gingen an Schüler-Teams vom Alexander-von-Humboldt-Gymnasium in Greifswald. Für die Gewinnerteams geht es nun zum Bundesfinale im Mai in Köln.

