Stand: 20.03.2024 13:55 Uhr Wismar: Preise für beste Schülerzeitungen in MV

Die besten Schülerzeitungen des Landes kommen aus Marlow, Lubmin, Neukloster, Rostock und Greifswald. Die Preise wurden am Mittwoch in fünf Kategorien in Wismar verliehen. Im Bereich der Förderschulen hat die Redaktion der "Blind Date" vom Überregionalen Förderzentrum Sehen in Neukloster gewonnen. Die acht Schüler waren kürzlich auch auf Bundesebene erfolgreich. Als beste Grundschulzeitung wurde der "Magnet" aus Marlow geehrt, bei den Regionalen Schulen das "Teufelsblatt" aus Lubmin. Die beste gedruckte Schülerzeitung eines Gymnasiums ist die "Innenhof" des Rostocker Innerstädtischen Gymnasiums. Und der Preis für die beste Online-Redaktion geht an den "Koboldt" des Greifswalder Alexander-von-Humboldt Gymnasiums. Der Preis wird vom Rostocker Institut für neue Medien verliehen.

