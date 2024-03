Stand: 22.03.2024 09:40 Uhr Wismar: Neue Elektro-Fähre geliefert

Eine neue Fähre, die allein mit Strom angetrieben wird, hat in ihrem neuen Heimathafen Wismar angelegt. Von April an soll sie dreimal täglich zwischen der Hansestadt und Kirchdorf auf der Insel Poel pendeln. Die 32 Meter lange barrierefreie Fähre wurde in Nordrhein-Westfalen gebaut. 250 Menschen haben darauf Platz, sowie 50 Fahrräder. Die Fähre wurde über den Rhein, durch die Niederlande bis in die Nordsee und dann in die Ostsee überführt. Auf Poel wird gerade an einer Ladestation gebaut.

