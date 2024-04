Stand: 13.04.2024 16:28 Uhr Wismar: Neue E-Fähre "Adler nature" getauft

Die neue Wismarer Elektro-Fähre "Adler Nature" ist nun offiziell getauft. Damit ist ihr Heimathafen der Wismarer Alte Hafen. Ihren rein elektrisch angetriebenen Pendelverkehr von dort zur Insel Poel kann sie aber noch nicht aufnehmen, denn es fehlt noch immer an schnellen Strom-Ladesäulen. In Zukunft soll die "Adler Nature" die Route dreimal täglich fahren. An Bord des fünf Millionen Euro teuren Schiffes ist Platz für 250 Fahrgäste und 50 Fahrräder.

