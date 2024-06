Stand: 15.06.2024 11:34 Uhr Wismar: Mehrere Verletzte und ein Toter nach Unfall auf A20

Am Sonnabendmorgen ist bei einem schweren Verkehrsunfall am Autobahnkreuz Wismar ein Autofahrer ums Leben gekommen. Laut Polizei kam der Mann über die A20 aus Richtung Rostock und wollte auf die A14 in Richtung Schwerin abfahren. Auf der Abfahrt kam es dann zu dem Unfall. Eine weitere Person wurde lebensgefährlich verletzt und mit dem Rettungshubschrauber abgeholt. Zwei weitere Personen wurden schwer verletzt. Aktuell sind die Abfahrten am Autobahnkreuz Wismar in in Richtung Wismar und Schwerin gesperrt.

