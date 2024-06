Stand: 16.06.2024 11:01 Uhr Wismar: Eine Tote und mehrere Verletzte nach Unfall auf A20

Am Sonnabendmorgen ist bei einem schweren Verkehrsunfall am Autobahnkreuz Wismar eine 34-Jährige ums Leben gekommen. Laut Polizei kam ein 54-Jähriger mit dem Auto über die A20 aus Richtung Rostock und wollte auf die A14 in Richtung Schwerin abfahren. Auf der Abfahrt sei er nach links von der Fahrbahn abgekommen, durchfuhr wohl erst eine Bankette, durchbrach dann die Schutzplanke im gegenüberliegenden Auffahrtsbereich und stürzte letztlich eine sechs Meter tiefe Böschung hinunter. Dabei überschlug sich das Fahrzeug. Der 54-jährige Fahrer wurde schwer verletzt und mit dem Rettungshubschrauber abgeholt. Für die 34-jährige Insassin kam jede Hilfe zu spät. Zwei weitere Insassen wurden leicht verletzt. Auch ein Hund war laut Polizei im Wagen und wurde in die Obhut eines Tierheims gegeben. Die Abfahrten am Autobahnkreuz Wismar in Richtung Wismar und Schwerin waren stundenlang gesperrt.

