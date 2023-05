Stand: 01.05.2023 13:59 Uhr Wismar: Kreuzfahrtsaison startet mit der MS Deutschland

In Wismar startet heute die Kreuzfahrtsaison mit der Ankunft der MS Deutschland - dem ehemaligen ZDF-Traumschiff. Das knapp 175 Meter lange Schiff hat in der Vergangenheit schon mehrfach im Hafen der Hansestadt festgemacht. Bis Dezember werden in Wismar etwa 4.000 Passagiere auf acht Schiffen erwartet. 2022 gab es elf Kreuzfahrt-Anläufe - so viele sind auch für das kommende Jahr geplant.

