Stand: 12.09.2023 18:00 Uhr Wismar: Handschellen klicken in der Schule - Lehrerin abgeführt

Am vergangenen Freitag ist in Wismar eine Lehrerin während des laufenden Unterrichts festgenommen worden. Gefahr für die Schüler am Gerhard-Hauptmann-Gymnasium bestand nicht. Die Lehrerin sollte laut Polizei wegen einer privaten, außerschulischen Angelegenheit vor Gericht erscheinen. Beamte hätten versucht, sie vor Schulbeginn zu erreichen. Da dies nicht gelang, habe man die Frau in der Schule aufsuchen müssen. Außerhalb des Klassenraums soll sich die Frau laut Polizeiangaben lautstark gegen die Festnahme gewehrt haben - auch hörbar für die Schüler. Die Lehrerin musste in Handschellen abgeführt werden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 12.09.2023 | 17:30 Uhr