Stand: 18.06.2024 10:19 Uhr Wismar: Ehrenamtstour MV startet in der Hansestadt

In Wismar beginnt am späten Nachmittag die Ehrenamtstour Mecklenburg-Vorpommern. Sie wird von der Ehrenamtsstiftung veranstaltet, das Finanzministerium des Landes ist beteiligt. Bei einem Bühnenprogramm und Workshops können sich Ehrenamtliche beispielsweise über Finanzierungsmöglichkeiten durch Landesfonds informieren. Finanzminister Heiko Geue (SPD) ist dabei zu Gast. Weitere Stationen sind Rostock, Teterow, Barth, Parchim und Feldberg. Den Abschluss soll die Ehrenamtstour bei der Festmeile zum Tag der Deutschen Einheit in Schwerin finden.

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Nordwestmecklenburg