Wismar: Disney Kreuzfahrtschiff erstmals sichtbar Stand: 16.04.2025 14:35 Uhr Das Kreuzfahrtschiff "Disney Adventure" wird heute zum ersten Mal seit Langem zu sehen sein. Nach NDR Informationen soll das Tor der Wismarer Werft ab 10 Uhr geöffnet werden.

Zuletzt konnte die Öffentlichkeit das Schiff Mitte Juni 2023 sehen. Damals war der Rumpf schon neu lackiert. Disney-Verzierungen waren aber noch nicht aufgebracht. Offiziell sagen weder Meyer-Werft noch die Reederei Disney Cruise Line, wie die kommenden Tage ablaufen. Es verdichten sich nun aber die Informationen, dass letztlich am Sonnabendvormittag und über die Mittagszeit eines der größten Kreuzfahrtschiffe der Welt die Werfthalle verlassen wird. Es wird dann direkt vor der Schiffbauhalle an der werfteigenen Kaikante festmachen.

Blick auf die "Disney Adventure" vor Ort versperrt

Der beste Ort für Zuschauer, das mehrere Stunden dauernde Ausdocken der "Disney Adventure" mitzuerleben, wird allerdings gesperrt sein. Aus Sicherheitsgründen wird der Weg um das Technologie- und Gewerbezentrum am Alten Hafen geschlossen. Wenn das Schiff wie offenbar geplant ausgedockt wird, wird der NDR aber am Sonnabend das Ausdocken per Livestream übertragen.

