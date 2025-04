Wismar: Spekulationen um das Ausdocken der "Disney Adventure" Stand: 01.04.2025 11:54 Uhr Seit Tagen kursiert in Wismar das Gerücht, dass die "Disney Adventure" am 19. April die Werfthalle verlassen wird. Weder die Wismarer Meyer Werft noch deren Mutterkonzern äußern sich dazu.

Seit Tagen gibt es in Wismar das Gerücht, dass die "Disney Adventure" am 19. April um die Mittagszeit die Werfthalle verlässt. Doch offiziell bestätigt ist das nicht. Weder die Wismarer Meyer Werft noch deren Mutterkonzern äußern sich dazu. Disney Cruise Line als Auftraggeber hält sich ebenfalls bedeckt.

Warum gibt es keine Bestätigung ?

Disney gibt aus Unternehmenspolitik keine genauen Termine bekannt. Falls das Ausdocken kurzfristig verschoben werden müsste, könnten Spekulationen um mögliche Probleme entstehen, was auch wirtschaftliche Folgen haben könnte. Zudem unterliegen Werftmitarbeiter einer Verschwiegenheitspflicht.

Bedeutung für Wismar

Seit November 2019 wird in Wismar an dem Schiff gebaut. Nach der Insolvenz des ursprünglichen Auftraggebers wurde das Projekt gerettet und weitergeführt. Bürgermeister Thomas Beyer (SPD) kennt den genauen Termin zwar nicht, würde sich aber am 19. April an den Hafen begeben, falls das Schiff dann tatsächlich zu sehen ist.

Falls das Gerücht stimmt: Was passiert am 19. April?

Dann würde das Schiff aus dem Dock ausschimmen und an der Werft-Kai-Kante festmachen. Dort werden weitere Bauteile montiert, darunter Schornsteine und eine Achterbahn. Auch die Rettungsboote sind bereits vor Ort, sollen aber angeblich erst später angebracht werden, da die Wismarbucht für ein voll ausgestattetes Schiff zu flach sein könnte.

"Disney Adventure" soll Platz für 6.000 Gäste bieten

Bei der Insolvenz der MV Werften war es zu rund 60 Prozent fertig, 2022 wurde der Rohbau für 40 Millionen Euro an Disney verkauft. Momentan arbeiten in Wismar etwa 1.400 Menschen daran, das Schiff fertig zu bauen, die meisten sind Mitarbeiter von Zulieferfirmen. Wenn die "Disney Adventure" fertig ist, wird sie eines der größten Kreuzfahrtschiffe der Welt sein. Knapp 350 Meter lang und mit Platz für rund 6.000 Gäste. Fahren soll sie ausschließlich in Südost-Asien.

