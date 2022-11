Stand: 27.11.2022 08:58 Uhr Wismar: “Brot für die Welt” - landesweite Spendensammlung beginnt

Seit mehr als 60 Jahren wird während der Weihnachtszeit für das evangelische Hilfswerk "Brot für die Welt" gesammelt. In der St. Georgen-Kirche in Wismar startet um 11:00 Uhr die landesweite Spendensammlung. Eröffnet wird diese mit einem Gottesdienst unter dem Motto „Schenken wir unserem Traum das Leben!“. Die Kollekten gehen an einheimische, oft kirchliche Partnerorganisationen, die sich für mehr Klimagerechtigkeit einsetzen. So sollen beispielsweise Menschen in Bangladesch unterstützt werden, die in der Küstenregion von der Landwirtschaft leben. Die Bauern müssen ihren Anbau dem Klimawandel anpassen, um sich weiterhin selbst versorgen zu können.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 27.11.2022 | 09:00 Uhr