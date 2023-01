Stand: 19.01.2023 13:24 Uhr Wirtschaftsministerium kündigt Änderungen bei Windeignungsgebieten an

Mecklenburg-Vorpommern lässt die Ausweisung neuer Eignungsgebiete für Windparks in kommunaler Zuständigkeit, will die vier regionalen Planungsverbände aber mit klaren Vorgaben zu schnelleren Entscheidungen drängen. Seit zehn Jahren komme das Land kaum noch voran. In einer Region sei man in der siebten Runde des Beteiligungsverfahrens. Das könne man sich nicht mehr leisten, erklärte Wirtschaftsminister Reinhard Meyer (SPD). Nach seinen Worten liegen seit Kurzem die zwischen Umwelt- und Wirtschaftsministerium abgestimmten Vorschläge für die künftigen Regularien vor, mit denen wieder mehr Schwung in den Ausbau der Windkraftnutzung in Mecklenburg-Vorpommern gebracht werden solle.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 19.01.2023 | 14:00 Uhr