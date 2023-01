Stand: 03.01.2023 14:57 Uhr Wirtschaft in MV: Schlechte Aussichten für 2023

Die Unternehmen in Mecklenburg-Vorpommern erwarten eine Verschlechterung ihrer Situation im kommenden Jahr. Das ist das Ergebnis einer Umfrage der Arbeitgeber im Land.

Die Unsicherheit sei so groß wie noch nie, sagte Arbeitgeberpräsident Lars Schwarz. 41 Prozent der Befragten gaben in einer Umfrage der Vereinigung der Unternehmensverbände an, sie erwarten eine Verschlechterung ihrer Situation im Jahr 2023. Das sind doppelt so viele wie im Vorjahr. Der größte Dämpfer aus ihrer Sicht: Die Aussicht darauf, dass die Energiepreise nun dauerhaft hoch bleiben. Das zeige sich auch bei den Investitionen: 40 Prozent der Unternehmen wollen hier in diesem Jahr sparen.

Mehr Tempo beim Thema Fachkräfte gefordert

Als zweitgrößtes Risiko nach den Energie-und Rohstoffpreisen sehen die Arbeitgeber den Fachkräftemangel. Von der Landesrgierung fordern die Unternehmer hier deutlich mehr Tempo. Die Ministerpräsidentin müsse zeitnah einen "Fachkräftegipfel" einberufen, um dieses Problem anzugehen, so Arbeitgeberpräsident Schwarz.

